Inter, il riscatto di Jonathan: trionfa in Copa Sudamericana

Rigore realizzato e Copa Sudamericana conquistata con l’Atletico Paranaense. L’ex terzino dell’Inter Jonathan si prende la sua rivincita.

Una notte da campione, quella che l’ex Inter Jonathan ha appena vissuto con l’Atletico Paranaense. Il club brasiliano si è infatti laureato campione di questa edizione della Copa Sudamericana, un grande risultato che ha riportato il terzino 32enne ad alzare un nuovo titolo dopo la Libertadores conquistata nel 2011 con il Santos.

Nel mezzo un’esperienza italiana da dimenticare, soprattutto per le stagioni incolori trascorse con la maglia dell’Inter. Acquistato per 5 milioni nell’estate del 2011, Jonathan in nerazzurro ha collezionato infatti poco più di una sessantina di presenze in quattro anni, intervallati anche da un’esperienza al Parma.

Nel 2015 il club milanese ha deciso poi di non rinnovargli il contratto, lasciandolo a piedi. Un’estate da svincolato prima della firma con il Fluminense, salutata poi nel 2017 per trasferirsi proprio all’Atletico Paranaense.

Ora la conquista della Copa Sudamericana, con anche un rigore realizzato nella finale di ritorno. Dopo l’1-1 dell’andata, i colombiani dell’Atletico Junior sono riusciti infatti a fermare i brasiliani sullo stesso risultato questa notte nella gara di ritorno. Decisivi dunque i tiri dagli undici metri, con Jonathan che non ha sbagliato il suo, prendendosi anche una piccola rivincita su chi lo ha scaricato negli ultimi anni.