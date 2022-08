Il riscatto di Henry: dalla sfuriata di Paolo Zanetti ai goal col Verona

L'attaccante francese è il trascinatore del Verona in queste prime partite: già messo alle spalle il triste epilogo della scorsa stagione col Venezia.

Un punto in queste prime due giornate di campionato per il Verona, totalizzato grazie ad un uomo in particolare: Thomas Henry, autore di due delle tre reti fin qui messe a segno dagli scaligeri (l'altra, contro il Napoli, è di Lasagna).

Il francese è già a suo agio nel tandem d'attacco impostato da mister Cioffi all'interno del 3-5-2: la modalità 'scelta' per timbrare il cartellino è quella del colpo di testa, arma sfoggiata anche al 'Dall'Ara' di Bologna per siglare il definitivo 1-1. Non si escludono, prossimamente, ulteriori aggiunte.

Media perfetta di una rete a incontro per Henry, arrivato dal Venezia dopo una stagione conclusa con la retrocessione nonostante un bottino di 9 marcature personali: la più prestigiosa è senza dubbio quella realizzata a San Siro contro l'Inter in occasione del momentaneo vantaggio lagunare, prima della rimonta nerazzurra firmata da Barella e Dzeko.

Se quello è il punto più alto del soggiorno veneziano, il più basso coincide con lo scontro diretto per la salvezza perso (0-2 il risultato) al 'Penzo' contro la Sampdoria il 20 marzo: direttosi negli spogliatoi dopo aver ricevuto un cartellino rosso, Henry viene 'assalito' da Paolo Zanetti, una vera e propria furia nel redarguire il suo giocatore ancora intento a protestare contro l'operato dell'arbitro Orsato.

"Una stronzata del nostro centravanti - le parole di Zanetti dopo quella partita - A fine primo tempo l'arbitro è venuto a dirci di averlo graziato: lui l'aveva insultato in inglese e Orsato aveva fatto finta di non sentire. Non mi è piaciuta la chiacchiera in più. In questo momento la squadra va aiutata, non penalizzata".

Da quel momento qualcosa si è rotto tra Henry e il Venezia, tanto che la cessione è apparsa l'epilogo più scontato: per adesso è il Verona a goderselo, grazie ad un impatto devastante che sa di ossigeno in un clima intossicato dalle cessioni degli uomini migliori.