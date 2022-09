Il risarcimento di Leao allo Sporting: quanto e chi deve pagare

Leao è stato condannato per aver rescisso unilateralmente il contratto con lo Sporting nel 2018: ecco quanto deve pagare.

Sono settimane caldissime sul fronte Rafael Leao, col Milan che lavora per rinnovare il contratto al portoghese e le big europee alla finestra pronte ad approfittare di un'eventuale rottura tra le parti.

A complicare ulteriormente le cose sulla trattativa incombe la pesante multa inflitta a Leao qualche tempo fa dal TAS per aver rescisso unilateralmente il contratto che lo legava allo Sporting, club in cui ha mosso i primi passi.

PERCHÈ LEAO DEVE RISARCIRE LO SPORTING

Il fattaccio risale al 2018 quando i giocatori dello Sporting e l'allora tecnico Jorge Jesus vengono aggrediti da un gruppo di tifosi dopo la sconfitta col Maritimo che costa la qualificazione in Champions League. Molti calciatori, tra cui Rui Patricio (attuale portiere della Roma), chiedono e ottengono la cessione immediata mentre il giovane Leao insieme ad altri compagni decide di rompere unilateralmente il contratto e trasferirsi al Lille.

Lo Sporting reagisce cercando di bloccare il trasferimento, ma senza fortuna. Dopo una lunga serie di ricorsi però il club portoghese ottiene la condanna di Leao che viene chiamato a versare un risarcimento di 16,5 milioni di euro.

CHI DEVE PAGARE IL RISARCIMENTO ALLO SPORTING

A versare la cifra non sarà il Milan o il club di appartenenza di Leao ma direttamente il calciatore, seppure in forma rateale per un corrispettivo che attualmente si aggira intorno al 20% dell'ingaggio mensile come stabilito recentemente da una sentenza del Tribunale di Milano.