Riquelme chiama Vidal al Boca Juniors: "È nato per giocare qui"

Il vicepresidente xeneize sogna gli arrivi a Buenos Aires di Arturo Vidal e di Edinson Cavani: "Ma trasformarli in realtà è più difficile".

Ad annunciare che non proseguirà all'Inter è stato lui stesso un mese fa: "Posso solo dire che andrò via". Già, ma dove giocherà Arturo Vidal? Tra i cileni del Colo Colo, che farebbero carte false per riportarlo in patria, e i brasiliani del Flamengo, ecco spuntare con forza una terza opzione: il Boca Juniors.

A chiamarlo non è un personaggio qualsiasi: è Juan Roman Riquelme. Ovvero uno dei più grandi di sempre della storia xeneize. Oggi è il vicepresidente del club, che poche settimane fa si è laureato campione d'Argentina. E spera ardentemente di convincere Vidal a trasferirsi da Milano a Buenos Aires. Anche se mantenendo i piedi per terra.

"Vidal è nato per giocare in questo club - ha detto Riquelme a 'ESPN' - Poi da qui a poterlo pagare ce ne passa".

Medesimo discorso per Edinson Cavani, un altro accostato un giorno sì e l'altro pure al Boca Juniors. Dopo l'addio al Manchester United, il Matador è ancora alla ricerca di una nuova sistemazione. E pure lui, secondo Riquelme, è "nato per giocare qui".

"Noi siamo molto contenti della rosa che abbiamo, ma qui parliamo di stelle. Sarebbe un sogno poter contare su giocatori così. Far sì che il sogno si trasformi in realtà è più difficile. Averli è complicato, anche se il club dal punto di vista economico se la passa bene".

Se il Boca Juniors sogna Vidal (e Cavani), gli arcirivali del River Plate stanno concretamente tentando di portare in Argentina un altro pezzo grosso come Luis Suarez. Come rivelato qualche giorno fa da Marcelo Gallardo, l'offerta al Pistolero è già stata spedita. Il Superclásico è anche sul mercato.