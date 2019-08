Rio Ferdinand 'stronca' Dybala: "Felice che non sia allo United"

Solo fino a qualche mese fa sarebbe stato probabilmente complicato immaginarlo, ma Paulo Dybala oggi è uno dei principali protagonisti della sessione estiva di calciomercato. Il nome del gioiello della infatti, nel corso delle ultime settimane è stato accostato a quello di diversi club, compreso quello del .

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'articolo prosegue qui sotto

L’argentino sarebbe potuto rientrare nell’affare che avrebbe potuto portare a Lukaku (poi finito all’ ), ma l’operazione con i Red Devils non è andata in porto.

L’ex capitano dello United, Rio Ferdinand, parlando al Daily Star ha ammesso di aver accolto con gioia la mancata fumata bianca.

“Negli ultimi anni sono stati molti i giocatori che hanno rifiutato il Manchester United e che hanno preferito andare altrove, ma proprio non so come Dybala abbia avuto l’audacia di rinunciare al trasferimento quando alla Juventus fa panchina. Forse pensava meglio non giocare che non essere in , preferisco questo allo United. Io sono felice che non sia venuto, non ha quello che voglio che un giocatore del Manchester abbia”.