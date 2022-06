Il rinnovo con il Liverpool non arriva: le opzioni per il futuro di Salah

Il contratto che lega Mohamed Salah al Liverpool scadrà il 30 giugno 2023. Il discorso per il rinnovo è complicato, molte big sono alla finestra.

Approdato al Liverpool nell’estate del 2017, quando il club dei Reds decise di versare nelle casse della Roma oltre quaranta milioni di euro pur di farlo suo, Mohamed Salah negli ultimi anni ha recitato uno ruolo da protagonista assoluto nella squadra guidata da Jurgen Klopp.

Con le sue 156 reti, ha infatti dato un contributo fondamentale per i trionfi in Premier League, Champions League, FA Cup e League Cup. L’attaccante egiziano è insomma una delle stelle di prima grandezza del Liverpool, ma negli ultimi tempi hanno preso sempre più vigore le voci che vorrebbero la sua avventura ad Anfield giunta ormai al capolinea.

Sono in molti a chiedersi dunque cosa riserverà il futuro a Salah, ma è realmente possibile immaginarlo un giorno con tra le fila del Manchester City, del Chelsea o del Manchester United?

Il suo nome è stato spesso accostato anche a quello di Real Madrid e Barcellona ma, secondo quanto trapelato, la sua priorità sarebbe quella di restare in Premier League.

Ci sono possibilità che Salah lasci il Liverpool?

Quella relativa al suo futuro è una telenovela iniziata ormai molti mesi fa. Lo stesso Salah, prima della finale di Champions League, ha spiegato che resterà a Liverpool nella prossima stagione.

Tecnicamente ha dunque posto fine alle voci di mercato, ma la realtà parla di un contratto che scadrà tra dodici mesi e nessun passo avanti nei negoziati che dovrebbero condurre ad un rinnovo.

Qualora dovesse lasciare il Liverpool a parametro zero, considerata la sua preferenza per l’Inghilterra e la Premier League, i due club in corsa per il suo cartellino potrebbero essere Manchester City e Chelsea.

Club come Manchester United, Tottenham o il ricchissimo Newcastle, non sembrano infatti avere le carte in regola per poterlo accontentare sotto ogni punto di vista.

Quello che al momento sembra certo è che il Liverpool avrà un estremo bisogno di lui nella prossima stagione e questo soprattutto in considerazione del fatto che Sadio Mané sembra realmente vicino all’addio.

I Reds potranno continuare a contare su un attaccante fra i più prolifici in assoluto del calcio inglese, ma cosa accadrà tra un anno?

La situazione contrattuale di Salah

Allo stato attuale delle cose, Mohamed Salah potrà liberarsi a parametro zero quando il suo contratto scadrà il 30 giugno 2023.

Sia il giocatore che Jurgen Klopp hanno confermato come sono in corso le trattative per il rinnovo, ma al momento non ci sono segnali che possano far pensare ad un accordo all’orizzonte.

Salah è sempre stato chiaro nel ribadire la sua volontà di restare a Liverpool e si è anche parlato della disponibilità a prolungare il suo contratto per altre due stagioni.

Il fattore chiave del discorso non è però la durata, bensì l’aspetto economico.

Salah e il suo agente, Ramy Abbas Issa, puntano ad un ingaggio degno di uno dei migliori giocatori del pianeta.

Il Liverpool ritiene di aver già messo sul tavolo un’offerta di rinnovo estremamente importante, ma il giocatore ed il suo entourage non sono d’accordo. La sensazione è quella che un suo addio in estate sia improbabile e questo più che altro per una mancanza di valide opzioni.

Salah potrebbe dunque restare a Liverpool, ma il suo futuro a lungo termine resta molto incerto e le big d’Inghilterra monitorano da vicino la situazione.