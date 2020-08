Rinnovo Ibrahimovic col Milan, Gazidis: "Siamo ottimisti"

Conferenza stampa dirigenziale in casa Milan, Gazidis e Maldini fiduciosi sulla permanenza di Ibrahimovic: "Vogliamo chiudere in tempi brevi".

Giornata di conferenza per i quadri dirigenziali del : presenti in sala stampa Paolo Maldini, Ivan Gazidis e Frederic Massara che hanno risposto alle domande dei giornalisti.

Tema caldo, ovviamente, il futuro di Zlatan Ibrahimovic: il rinnovo del contratto in scadenza il 31 agosto non è ancora stato ufficializzato, ma Gazidis si è mostrato decisamente fiducioso in merito alla fumata bianca che potrebbe arrivare nelle prossime ore.

"Ibra ha giocato un ruolo importante fin dal suo arrivo e vorremmo che lo facesse ancora, stiamo facendo tutto il possibile affinché questo accada. E' una sfida speciale per tutti, siamo ottimisti sul buon esito della trattativa".

Idee chiare sulle strategie da adottare sul mercato e sulle priorità da seguire come quella della costruzione del nuovo stadio, elemento imprescindibile per una crescita che coinvolga tutti gli aspetti.

"Vogliamo creare un mix tra esperienza e gioventù, sviluppando la squadra in un contesto finanziario sostenibile. Lo stadio è una componente importante in questo percorso".

Anche Maldini ha espresso il suo parere sulla vicenda Ibrahimovic, affermando la volontà di chiudere al più presto la questione per rispettare la tabella di marcia che si preannuncia ricca di impegni.

"Stiamo lavorando duramente, sia noi che l'entourage di Zlatan per raggiungere un accordo. Sappiamo che sarà una stagione con una preparazione molto corta e per questo vogliamo chiudere in tempi brevi. E' normale che debba esserci un piano B, anche C e D, naturalmente abbiamo delle priorità e lui sa che è la nostra priorità".

Rispetto al passato non ci saranno colpi sensazionali dalle cifre elevate ma poche operazioni mirate per puntellare la rosa.

"La scorsa stagione abbiamo messo le basi per quella che è la nostra idea di Milan del futuro, tra estate e inverno sono arrivati 9 giocatori. Quest'anno le operazioni saranno mirate, non potremo fare colpi come avveniva in passato. Restiamo comunque attenti alle occasioni che il mercato offre".

Una di queste operazioni potrebbe essere il ritorno di Bakayoko.

"C'è una trattativa, lo conosciamo ed apprezziamo. E' un nostro obiettivo ma vanno impostate le modalità d'acquisto".

Un altro rinnovo, quello di Gianluigi Donnarumma, è motivo di preoccupazione per l'ambiente.

"Essere arrivati all'ultimo anno di contratto è un problema, ma è giusto provare prima a risolvere la questione Zlatan e poi concentrarci su Gigio. Abbiamo fiducia sul fatto che lui voglia proseguire con noi, faremo delle offerte adeguate al suo valore".

Rebic potrebbe essere acquistato a titolo definitivo dall' con qualche mese di anticipo come dichiarato da Massara.

"Verifichiamo la possibilità di anticipare il suo acquisto. Speriamo che possano esserci le condizioni, siamo molto contenti del suo rendimento".

Ad oggi è complicato pensare ad Aurier come nuovo rinforzo rossonero.

"Sono tanti i nomi che vengono accostati al nostro club. Aurier è un ottimo giocatore ma, al momento, non esistono le condizioni per pensare a lui. Non è un obiettivo".

Calabria è incedibile, qualcosa verrà fatto per migliorare il centrocampo.