Rinnovo di Leao, voci su richieste alte: "Fake news"

Il giocatore rossonero ha voluto smentire via Twitter le indiscrezioni su stipendio e commissioni relative all'eventuale prolungamento.

Candidato al Pallone d'Oro 2022 e miglio giocatore della scorsa Serie A, Leao è attualmente il giocatore più rappresentativo del Milan. Decisivo per lo Scudetto della scorsa primavera, il portoghese ha un contratto con i rossoneri fino al 2024 di cui si parla continuamente, in termini di possibile prolungamento.

Le sirene di calciomercato si moltiplicano mese dopo mese viste le prestazioni di Leao, ma relativamente alla questione rinnovo il lusitano ci tiene a smentire diverse voci sulle richieste al Milan.

Molto attivo su Twitter, Leao ha sempre detto la sua in merito alle indiscrezioni sul suo conto. Stavolta l'ex Lille ha commentato come "fake news" le voci riguardo una richiesta di 10 milioni all'anno e un'alta commissione per l'eventuale prolungamento dell'accordo con il Milan.

Le trattative per il rinnovo con il team meneghino proseguiranno nelle prossime settimane, in attesa di capire quale sarà il futuro. Per Leao sette reti e sei assist in questa prima parte di stagione.

Chiuso il 2022 con il Milan con un goal decisivo contro la Fiorentina, Leao è andato in rete ai Mondiali in due occasioni, iniziando anche il 2023 al top: centro contro la Salernitana e assist contro la Roma.