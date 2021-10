Rinnovi ufficiali in casa Lazio: Acerbi fino al 2025, Immobile 2026

Nell'ultima relazione finanziaria, presenti anche le nuove scadenze dei contratti di Acerbi ed Immobile: 2025 per il difensore, 2026 per l'attaccante.

Francesco Acerbi e Ciro Immobile giurano amore alla Lazio. Per entrambi, scadenza dei rispettivi contratti rivista: 2025 per il difensore, 2026 per l'attaccante.

La società di Lotito lo rende noto pubblicando l'ultima relazione finanziaria sul proprio sito ufficiale, in cui sono contenuti gli accordi rivisti sia con Acerbi che Immobile.

Il centrale, il cui precedente contratto scadeva nel 2023, ha deciso di allungare per altre due stagioni il 'matrimonio' coi biancocelesti; il bomber di Torre Annunziata, invece, ha adeguato il proprio accordo con la Lazio prolungando di un'altra stagione (dal 2025 al 2026, appunto).

Acerbi, classe '88, è approdato a Formello nell'estate del 2018 e ad oggi vanta 146 presenze e 6 goal coi capitolini, mentre Immobile (31 anni) è stato acquistato nel 2016 e ha fin qui collezionato 156 reti in 227 partite. Nel loro futuro, ancora l'Aquila.