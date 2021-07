Rinforzo in attacco per il Torino: ufficiale l’acquisto di Warming

Il Torino ha ufficializzato l'arrivo dell'attaccante danese classe 2000 Magnus Warming dal Lyngby: il calciatore ha firmato un contratto triennale.

Secondo colpo per il Torino di Ivan Juric. Dopo l'acquisto di Erit Berisha, Il club granata ha ufficializzato l'arrivo dell'attaccante danese classe 2000 Magnus Warming. Il 21enne arriva dal Lyngby e si trasferisce a titolo definitivo.

A comunicare il trasferimento è la società di Urbano Cairo attraverso una nota ufficiale apparsa sul sito del club.

| UFFICIALE



Magnus Warming è un nuovo giocatore del Toro



https://t.co/4kagxWqhx0#SFT pic.twitter.com/zW4edBlYRR — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) July 9, 2021

"Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dal Lyngby Boldklub, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Magnus Warming. L’attaccante ha firmato un contratto di tre anni, con opzione".

Nato a Nykobing Falster l'8 giugno 2000, Magnus Warming è cresciuto nel settore giovanile del club della sua città, prima di passare al Brondby nel 2015. Nella stagione 2019/2020 torna al Nykobing in prestito, collezionando 14 presenze e 4 goal, prima di essere ceduto al Lyngby. Poi il debutto in Superligaen, massimo campionato danese, con un totale di 2 goal in 9 presenze.

Warming, nazionale danese Under 20, ha collezionato nella passata stagione 30 presenze, condite da 5 reti. Ora la grande chance con il trasferimento in Serie A: l'avventura al Torino è ufficialmente iniziata.