Rincon alla Sampdoria, adesso è ufficiale: arriva dal Torino

Tomás Rincón è un nuovo giocatore della Sampdoria. Il centrocampista sudamericano, infatti, si è legato in prestito ai liguri, dopo aver lasciato il Torino, con cui ha disputato la prima parte di annata e al quale era contrattualmente legato fino al 30 giugno.

A comunicare il buon esito della trattativa è stato lo stesso club blucerchiato.

📄 | OFFICIAL



Benvenuto @TomasRincon5: il venezuelano arriva in prestito dal @TorinoFC_1906. — U.C. Sampdoria (@sampdoria) January 8, 2022

“L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Torino F.C. i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Tomás Eduardo Rincón (nato a San Cristóbal, Venezuela, il 13 gennaio 1988)”.

Arrivato in Italia nel 2014 per vestire la maglia del Genoa (la sua prima esperienza genovese) Rincon era stato poi acquistato dalla Juventus nel 2017. In bianconero ha giocato pochi mesi, vincendo comunque Scudetto e Coppa Italia, per poi passare al club granata, dove è stato imprescindibile come interno di centrocampo fino agli ultimi mesi, in cui ha perso il posto da titolare.

🤝 | UFFICIALE@TomasRincon5 alla @sampdoria



Tutto il Torino FC saluta con affetto Tomas: grazie General, sarà sempre un piacere incontrarti sulle strade del calcio



👉 https://t.co/rU7HNZQbN5#SFT pic.twitter.com/GQ0J5qLNP6 — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) January 8, 2022

Ad avere la meglio nella corsa a Rincon è stata così la Sampdoria, che ha superato diverse concorrenti. El General è arrivato in città nella giornata di venerdì, firmando il contratto che lo legherà ai blucerchiati almeno fino al prossimo 30 giugno.

In blucerchiato Rincon sarà l'erede di Adrien Silva, trasferitosi in Arabia Saudita. Il venezuelano sarebbe andato in scadenza di contratto col Torino proprio a giugno, preferendo salutare i granata mesi prima, così da avere la possibilità di avere maggiore spazio in Serie A, in attesa di un futuro che verrà delineato più avanti.