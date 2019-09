Rimpianto Wenger: "Nel 2003 l'Arsenal poteva prendere Messi"

La carriera di Lionel Messi è interamente a tinte blaugrana: fin da quando lo tesserò da ragazzino, il ha potuto godere delle sue gesta straordinarie che hanno dato inizio a una nuova età dell'oro con la conquista di innumerevoli trofei.

Eppure c'è stato un momento in cui la 'Pulce' avrebbe potuto lasciare la Catalogna per trasferirsi a Londra, sponda , all'epoca allenato da Arsene Wenger che racconta quei giorni nel corso di un'intervista concessa a 'BeIN Sports'.

Naturalmente ora sarebbe praticamente impossibile convincere il Barcellona a privarsi dell'argentino, circostanza che doveva essere sfruttata anni fa.

"Con Messi, Piqué e Fabregas avremmo potuto formare una grande squadra. Gli ultimi due sono venuti in , Messi invece è rimasto in . Che fossimo stati interessati a lui è vero, così come ora è un campione intoccabile".