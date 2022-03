Clamorosa rimonta del Wrexham sul Dover: da 2-5 a 6-5 al 98'

Le serie minori inglesi sono miniere di goal a grappoli ma, quanto accaduto oggi tra Wrexham e Dover in National League, supera ogni singola immaginazione e merita un posto negli annali delle rimonte più clamorose della storia del calcio.

Una sfida all'apparenza segnata in partenza, tra una squadra in lotta per la promozione diretta e il fanalino di coda della classifica, addirittura a quota -4 in virtù di una maxi penalizzazione di 12 punti: il campo ha però raccontato tutt'altro.

L'articolo prosegue qui sotto

Almeno non nei primi 20 minuti, quando il Wrexham si è portato agevolmente sul 2-0, prima di essere travolto dall'ondata d'orgoglio degli ospiti, trascinati da una tripletta di Michael Gyasi e incredibilmente avanti sul 2-5 al 63'.

A game for the ages 🤩



Here's how it all unfolded...



🔴⚪ #WxmAFC — Wrexham AFC (@Wrexham_AFC) March 26, 2022

Risultato che sembrava ormai irrecuperabile per i padroni di casa, sensazione smentita dalla doppietta di Palmer che ha ridotto le distanze, regalando una speranza ai tifosi venuti a sostenere la squadra allo stadio.

Nel recupero è accaduto veramente di tutto: Davies ha firmato il 5-5 al 91', ma è stato Jervis sette minuti più tardi a far esplodere di gioia tutto l'impianto. Per il Wrexham un successo pesantissimo, avvalorato dalle emozioni infuocate vissute in quello che doveva essere soltanto un tranquillo pomeriggio di calcio.