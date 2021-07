Entra per battere il rigore, ma lo sbaglia: lo strano Svizzera-Spagna di Rodri

Il centrocampista della Spagna è stato inserito da Luis Enrique per la lotteria dei rigori, ma non è andata nel migliore dei modi.

Festa con più di un sussulto per la Spagna, prima semifinalista di Euro 2020 dopo aver battuto la Svizzera ai rigori: cinque errori dal dischetto e tante emozioni, e un episodio curioso accaduto in occasione della lotteria che in tanti temono.

Allo scadere dei tempi supplementari, Luis Enrique, ragionando sul sesto cambio da effettuare, decide di inserire Rodri al posto di Pedri, autore di una buona partita, ma comunque molto stanco: l'esperienza, in questi casi, è l'arma preferita, nonché quella più giusta.

Riti e discorsi d'incoraggiamento, quindi si inizia: all'errore di Busquets rimedia Dani Olmo. Poi è il turno dell'ultimo subentrato del match, il centrocampista del Manchester City. Rincorsa, destro e parata di Sommer: gela il sangue, così come la prospettiva della semifinale.

Spain will play Belgium or Italy for a place in the #EURO2020 final! — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 2, 2021

Per fortuna per la Spagna, però, l'epilogo è stato ben diverso: passa la Spagna, piange la Svizzera. E adesso la festa "roja", il giusto relax e qualche paura in meno, davanti alla TV a guardare Belgio-Italia: persino per Rodri.