Rigore su Rabiot negato alla Juventus, lui mostra i segni del fallo in tv: "Fa male"

Il centrocampista francese mostra i segni del duro intervento di Badé: "Non so perché il VAR non abbia richiamato l'arbitro".

Un goal di Gatti all'ultimo respiro ha consentito alla Juventus di acciuffare l'1-1 all'Allianz Stadium contro il Siviglia, nel 'primo tempo' della semifinale di Europa League (ritorno fissato al 'Sanchez Pizjuan' tra sette giorni).

Qualche minuto prima, a ridosso del 90', i bianconeri avevano protestato per un rigore non concesso dall'arbitro Siebert: duro intervento di Badé sulla gamba destra di Rabiot, non sanzionato nemmeno dal VAR.

Lo spunto di Gatti ha poi reso più dolce la serata ma, nel caso del centrocampista francese, restano evidenti i segni dei tacchetti dell'avversario: intervistato da 'Sky Sport', Rabiot ha mostrato le condizioni dell'arto, messo a dura prova dal vigore del difensore degli andalusi.

"La gamba fa male, un brutto fallo. Il rigore c'era ma il VAR non ha detto nulla. Si vede bene che non tocca la palla ma prende direttamente la gamba. L'arbitro non ha avuto alcuna reazione, non so perché il VAR non lo abbia richiamato al monitor".

Nonostante il dolore, Rabiot è rimasto in campo nell'assalto conclusivo che ha portato in dote un prezioso pareggio, comunque non sufficiente per restare tranquilli nell'ottica del match di ritorno.