Rigore di 'seconda' del Rayo Vallecano: erroraccio di Isi che calcia in curva

Al 39' il Rayo fallisce un calcio di rigore con Trejo, l'arbitro fa ripetere e lo stesso Trejo tocca lateralmente per Isi che spara sopra la traversa.

Un clamoroso errore ha scandito il primo tempo del match tra Rayo Vallecano e Girona, cambiandone di fatto la storia alla luce del risultato finale. Quando si dice una vera e propria sliding door.

A sei minuti dall'intervallo, sul risultato di 2-1, i padroni di casa hanno avuto l'opportunità di calare il tris usufruendo di un calcio di rigore.

Sul dischetto si è presentato Trejo, autore del momentaneo 2-1, ma la sua conclusione è stata parata dall'ottimo riflesso di Gazzaniga.

Il direttore di gara ha però fatto ripetere l'esecuzione dagli undici metri: sul punto di battuta si è presentato nuovamente Trejo che, questa volta, anziché calciare ha toccato la palla lateralmente per l'accorrente Isi (autore dell'1-0) che con il piattone sinistro ha calciato incredibilmente sopra la traversa.

Morale della favola, nel giro di un minuto il Rayo Vallecano ha fallito ben due rigori, di cui uno battuto 'di seconda' e sfociato nell'imperdonabile erroraccio del numero 7 biancorosso.

E come se non bastasse, ad inizio ripresa è arrivata un'altra doccia gelata, ovvero il definitivo 2-2 del Girona, firmato Tsygankov. Un pomeriggio potenzialmente positivo, tramutatosi in incubo.