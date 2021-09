Squalifica Osimhen, accolto il ricorso del Napoli: contro la Juve ci sarà

E' arrivato l'esito del ricorso presentato dal Napoli per le due giornate di squalifica inflitte a Victor Osimhen dopo i fatti contro il Venezia.

E' stato accolto il ricorso presentato dal Napoli per le due giornate di squalifica inflitte a Victor Osimhen dopo i fatti della gara d'esordio contro il Venezia: l'attaccante nigeriano ha già scontato il primo turno in occasione della sfida contro il Genoa e potrà essere presente al 'Maradona' per sfidare la Juventus sabato pomeriggio.

Il club azzurro, rappresentato dall'avvocato Mattia Grassani, aveva richiesto la riduzione da due a una giornata, presentando diverso materiale, compresi alcuni filmati relativi a episodi simili avvenuti in passato come la manata al volto rifilata da Immobile a Vidal in un Lazio-Inter del 2019.

La Corte d'Appello federale si è riunita nella giornata di oggi e ha espresso il suo verdetto, favorevole alla società partenopea.

Un'ottima notizia per i tifosi del Napoli, già preoccupati in merito alla vicenda Ospina (contemporanea all'infortunio di Meret) per quanto riguarda la porta: Osimhen sarà regolarmente al centro dell'attacco e non ci sarà bisogno di soluzioni alternative come, ad esempio, l'utilizzo del 'falso nueve' adottato da Spalletti al 'Ferraris' prima della sosta.

Una freccia in più all'arco del Napoli, rivitalizzata dall'ottimo rendimento offerto con la Nigeria nelle ultime gare di qualificazione ai Mondiali: Osimhen ha timbrato il cartellino sul campo del Capo Verde, interrompendo un digiuno che con la sua nazionale durava dallo scorso 30 marzo (rete siglata contro il Lesotho).