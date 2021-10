La richiesta di Mourinho: torna l'inno della Roma nonostante le disposizioni della Lega

Poco prima del calcio d'inizio di Roma-Empoli, all'Olimpico sono risuonate le note dell'inno giallorosso nonostante le disposizioni della Lega.

José Mourinho lo conosciamo tutti, un professionista che cura ogni minimo dettaglio del suo lavoro: anche quelli psicologici, componenti fondamentali per far sì che la squadra renda al meglio, non solo dal punto di vista fisico.

Una delle trovate dello 'Special One' è quella adottata a ridosso del calcio d'inizio di Roma-Udinese, quando lo speaker dell'Olimpico ha fatto risuonare l'inno giallorosso, subito dopo il testo della Lega.

Azione non consentita dalla Lega stessa, le cui disposizioni vietano l'esecuzione dell'inno con le due squadre già presenti in campo. Non un problema per Mourinho, che ha chiesto di nuovo di ripetere il programma andato in scena il 23 settembre.

Così, prima del match contro l'Empoli, all'Olimpico sono state ascoltate le prime note di 'Roma, Roma, Roma': il pubblico ha ovviamente cantato a squarciagola per caricare la squadra, proprio ciò che Mourinho voleva.

Se dovesse arrivare un'ammenda, la Roma sarebbe tranquillamente disposta a pagarla pur di assecondare il proprio allenatore e i suoi 'trucchi' da abile psicologo.