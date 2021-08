Richarlison a Infantino: "L'anno prossimo in Qatar, eh pelato?"

Al momento della premiazione con la medaglia d'oro, Richarlison ha confermato il proprio status di personaggio. Scherzando pure con Infantino.

Ha fallito un rigore calciandolo altissimo, Richarlison. Ma è un errore che si è lasciato alle spalle presto, prestissimo: anche lui è campione olimpico con il Brasile, proprio come il pigliatutto Dani Alves, grazie al 2-1 che la nazionale di André Jardine ha rifilato alla Spagna ai tempi supplementari.

Dopo il 120', via alla festa. Del Brasile trionfatore e dello stesso Richarlison. Fuori dal campo l'attaccante dell'Everton è un personaggio, come si nota anche da certi post Twitter scritti senza l'aiuto di alcun social media manager. E che sia un personaggio lo si è capito anche al momento della premiazione, quando non ha avuto alcuna remora nel rivolgersi a Gianni Infantino come si fa con l'ex compagno di banco alle superiori.

Il presidente della FIFA ha consegnato le medaglie d'argento ai giocatori della Spagna e quelle d'oro ai brasiliani. E quando è toccato a Richarlison, l'ex Watford gli ha detto:

"L'anno prossimo in Qatar, eh pelato?".

ano que vem é no Qatar ein, careca 🥇 kkkkkkk @richarlison97 pic.twitter.com/ujvIL8cexL — Julio Velasco (@eujuliovelasco) August 7, 2021

Qatar uguale Mondiali 2022, per una volta in programma in inverno. È lì che, praticamente con certezza, Richarlison disputerà un altro grande torneo con il Brasile dopo Copa America e Olimpiadi. Ed è lì che spera di essere nuovamente premiato da Infantino, questa volta come vincitore della Coppa del Mondo.