Basta soste per le nazionali nel bel mezzo della stagione? Il sogno di molti tifosi potrebbe presto diventare realtà, dato che la proposta in tal senso arriva stavolta direttamente da Arsene Wenger, ovvero l'uomo incaricato dalla FIFA di sviluppare il calcio a livello mondiale.

L'ex tecnico dell'Arsenal, come riporta 'Marca', vuole proporre che gli impegni delle nazionali si giochino tutti nel mese di ottobre evitando così di spezzare il calendario dei club nei momenti topici della stagione.

Ecco perché, secondo Wenger, c'è bisogno di una riforma dei calendari dedicando un solo mese alle nazionali.

"Si tratta di raggruppare le fasi di qualificazione alle competizioni internazionali per evitare viaggi e spostamenti continui. Agosto e settembre sarebbero per il calcio di club e ottobre per i turni di qualificazione. Da novembre fino alla fine della stagione di nuovo per il calcio di club. Tutto deve essere riorganizzato. I benefici sarebbero per tutti, a cominciare dai club”.