È fatta per Ricci al Torino: fissate le visite mediche, poi la firma sul contratto

Colpo importante per il Torino, per il presente e per il futuro. I granata hanno infatti definito l'ingaggio di Samuele Ricci, centrocampista classe 2001 in forza all'Empoli.

Il talento azzurro si trasferirà in maglia granata per 8,5 milioni di euro più 2 di bonus, con annesso dieci per cento sulla futura rivendita.

Secondo quanto riporta 'Sky Sport', nelle prossime ore Ricci sosterrà le visite mediche con il Torino e poi metterà la firma sul contratto che lo legherà al club di Urbano Cairo.

Il centrocampista lascia dunque l'Empoli, club in cui è cresciuto e con il quale ha esordito in Serie A in questa stagione, totalizzando fin qui 21 presenze impreziosite da 1 goal e 1 assist.

Juric ha dunque un innesto per il suo centrocampo, in una stagione in cui il Torino sta andando al di là delle aspettative e può togliersi ancora delle soddisfazioni.