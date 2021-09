Inizia ufficialmente l'avventura di Ribery a Salerno: convocato per la sfida di Torino

Fabrizio Castori ha diramato la lista dei giocatori convocati per la gara tra Torino e Salernitana: tra questi figura anche Franck Robery.

Ha già conquistato i cuori dei tifosi della Salernitana ancor prima di approdare in città: il primo incontro allo stadio, poi, è stato magico. I tifosi granata non dovranno attendere molto per vederlo in campo: domani la squadra di Fabrizio Castori sarà impegnata in trasferta contro il Torino, e Franck Ribery ci sarà.

Nelle scorse ore, la Salernitana ha diramato la lista dei giocatori convocati per il match dello stadio Olimpico Grande Torino e tra questi figura anche il francese ex Fiorentina e Bayern Monaco.

Una buona notizia, insomma, per i tifosi e per gli appassionati di calcio in generale: scenderà in campo da titolare? Rimane il dubbio più grande, questo: il giocatore si è allenato, ma più probabilmente partirà dalla panchina.

La terza giornata sarà importante, per la Salernitana, anche per affrontare al meglio il prosieguo del campionato di Serie A, dopo un inizio caratterizzato da due sconfitte contro Bologna e Roma, quest'ultima molto larga.

Dall'altra parte ci sarà un Torino a caccia di punti e di gioco, con Ivan Juric deciso a trovare la quadra: in campo, dal primo o a gara in corso, dovrebbe esserci Ribery, che inizierà ufficialmente la sua avventura a Salerno.