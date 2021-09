Ribery alla Salernitana, accordo raggiunto: contratto da un anno più opzione

L'ex attaccante di Fiorentina e Bayern Monaco a un passo dalla Salernitana: intesa raggiunta, adesso piccoli dettagli da limare.

Franck Ribéry giocherà ancora in Italia, in Serie A: dopo le voci degli scorsi giorni, che lo hanno accostato a diverse squadre del massimo campionato, in queste ore ci sarebbero stati sviluppi decisivi.

Secondo quanto riporta 'Sky Sport', la Salernitana avrebbe raggiunto l'accordo con il giocatore francese, nelle ultime due stagioni alla Fiorentina e svincolato da inizio estate dopo la scadenza del contratto con i Viola.

Resterebbero solo piccoli dettagli da limare, ma Ribéry nelle prossime ore si recherà dalla famiglia, in Germania, per poi ritornare in Italia all'inizio della prossima settimana e definire il tutto.

Se l'intesa raggiunta dovesse essere confermata, già lunedì potrebbe sottoporsi alle visite mediche, firmando quindi il contratto che lo legherà alla formazione di Castori.

L'accordo prevede un anno più opzione: in Campania sono già pronti ad accogliere l'ex Bayern Monaco, in attesa di vederlo nuovamente in campo, sempre in Serie A.