Ribéry può rimanere in Italia: si apre l'ipotesi Verona

L'esterno francese, svincolato dalla Fiorentina, è ancora alla ricerca di una squadra: si apre la pista Hellas, ma c'è anche la Turchia.

Due anni con la Fiorentina, con tanti problemi fisici in mezzo, ma anche tante magie in campo. Due stagioni prima di lasciarsi, a scadenza di contratto. Franck Ribéry ha vissuto un'estate di attesa. L'offerta giusta, però, non è ancora arrivata.

Ora che il mercato si è chiuso ed è rimasto aperto solo quello degli svincolati, il nome dell'ex Bayern Monaco potrebbe tornare spesso d'attualità. O forse no. Perché sembra che ci sia già chi sta pensando fortemente a lui, anche in Italia.

Secondo 'Sky Sport', l'Hellas Verona sarebbe infatti alla ricerca di un altro esterno che, insieme a Caprari, possa far dimenticare Zaccagni, ceduto alla Lazio. E Ribéry è il nome su cui riflette la società scaligera.

38 anni compiuti ad aprile, dopo 51 presenze in due anni in viola il franco-algerino è stato accostato anche a Spezia e Lazio. Ora il Verona, che potrebbe puntare sulla sua esperienza nel nuovo corso di Di Francesco.

Ci sarebbe anche la tentazione Turchia per Ribéry, che in Super League ha già giocato con il Galatasaray: il Fatih Karagümrük avrebbe presentato un'offerta. Ora toccherà al giocatore prendere una decisione. Di ritiro, per ora, non se ne parla.