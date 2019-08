Ribery alla Fiorentina, è la notte decisiva: aereo già prenotato

Nuovi contatti in corso tra la Fiorentina e l'entourage di Ribery: i viola vogliono chiudere già questa notte, aereo prenotato per domani mattina.

Questa può davvero essere la notte di Franck Ribery alla . Il talento francese non è mai stato tanto vicino a vestire la maglia viola come in questi minuti, con i soli ultimi dettagli che restano ormai da definire.

Manca solo l'ufficialità dunque, come si dice in questi casi. Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', la Fiorentina è infatti decisa a chiudere questo grande colpo di mercato in queste ore, avendo ormai convinto Ribery a lanciarsi in questa nuova avventura in .

Messo nero su bianco il contratto definitivo, con il francese che dovrebbe firmare un biennale da 4 milioni di euro, il calciatore dovrebbe poi prendere il volo che lo porterà in per svolgere le visite mediche. Un aereo è infatti già stato prenotato per domani mattina.

A dare ulteriori conferme sul fatto che l'acquisto di Ribery da parte della Fiorentina sia ormai in dirittura d'arrivo sono poi le parole pronunciate da Luca Toni . Compagno di squadra dell'esterno d'attacco francese ai tempi del , il Campione del Mondo con l'Italia nel 2006 ha parlato di questo colpo di mercato in un video-messaggio mostrato da 'Sky Sport'.

"La Fiorentina ha fatto sicuramente un grande affare, l'ho sentito ed è carico".

A scaldare il cuore dei tifosi viola, pronti ad accogliere Ribery per dare inizio a una stagione di rinascita dopo il difficile campionato vissuto lo scorso anno, ci ha pensato poi la moglie del francese.

Un cuore viola postato nelle storie del proprio profilo Instagram e che sa già tanto di Fiorentina.