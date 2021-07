Ribery dopo l'addio: "La Fiorentina mi ha mancato di rispetto"

Franck Ribery si mostra amareggiato per l'addio alla Fiorentina: "Per 3-4 settimane non ho saputo nulla, nessuno mi ha chiamato".

Franck Ribery non ci sta. L'attaccante francese si è innamorato della Fiorentina e sperava di restare almeno un altro anno in viola. Attendeva la chiamata della società per il rinnovo, che però non è mai arrivata.

L'ex Bayern Monaco ha raccontato le sue sensazioni in collegamento via Skype con 'Toscana TV':

"È stata dura. In due anni ho dato il massimo perché questa è la mia mentalità. È stato complicato perché per tre-quattro settimane non ho saputo nulla. Nessuno mi ha chiamato e questo vuol dire che mi è stato mancato un po’ di rispetto, ma non ho mai voluto parlare male di nessuno, tantomeno della società. È un peccato non aver continuato, ma così è la vita e così è il calcio".

Cala il sipario sull'avventura di Ribery alla Fiorentina e il francese saluta, augurando il meglio al club toscano: