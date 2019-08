Ribery alla Fiorentina, Pradè rivela: "L'idea me l'ha data Toni"

Giornata importante quella di oggi in casa , con la presentazione ufficiale del grande acquisto Franck Ribery. A fare gli onori di casa in sala stampa è stato il D.s. viola Daniele Pradè, che ha svelato alcuni succosi retroscena relativi all'operazione.

"La prima cosa che devo fare è ringraziare il presidente Commisso che ci ha permesso di fare un'operazione che sembrava impensabile, non solo per questo club, ma forse per tutte le società con cui ho lavorato. Intorno al 20 di giugno mi sono sentito con Luca Toni, che mi ha chiesto cosa volessi fare a Firenze: io gli ho detto che volevo riportare entusiasmo e lui mi ha detto che dovevo prendere Ribery perché aveva tanta voglia di giocare e vincere".