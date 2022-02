Ribaltone al Brescia: Cellino esonera Inzaghi dopo lo 0-0 di Cosenza

Ennesimo ribaltone in panchina in casa Brescia, nonostante l'ottimo terzo posto in Serie B a -2 dalla vetta occupata dal Lecce: Filippo Inzaghi non è più l'allenatore delle 'Rondinelle'.

L'ex attaccante di Juventus e Milan paga lo 0-0 nell'ultimo turno sul campo del pericolante Cosenza: risultato che non sarebbe andato giù a Massimo Cellino, pronto a richiamare in panchina Diego Lopez.

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', si sarebbe creata una rottura insanabile tra le parti dopo le presunte ingerenze di Cellino che avrebbe provato a convincere Inzaghi a cambiare idea sulla formazione scesa in campo in Calabria.

L'articolo prosegue qui sotto

Un fulmine a ciel sereno per il Brescia, in piena lotta per la promozione diretta e rullo compressore in trasferta, dove sono arrivati 26 dei 39 punti totali, miglior rendimento esterno di tutto il campionato.

Qualche difficoltà di troppo incontrata al 'Rigamonti', mascherata da una classifica tutto sommato positiva e in linea con l'obiettivo stagionale prefissato: dettaglio che Cellino non ha ritenuto sufficiente per la conferma di Inzaghi.

In attesa dell'ufficialità, per 'Superpippo' si tratta di una nuova delusione da aggiungere alle altre collezionate durante la carriera d'allenatore: lo scorso anno, dopo un ottimo girone d'andata, non riuscì ad evitare la retrocessione del Benevento, riportato tra i grandi la stagione precedente al culmine di un campionato di B vissuto da dominatore.