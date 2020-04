Retroscena Torino: rifiutati 40 milioni dalla Fiorentina per Belotti

Il Torino blinda Andrea Belotti: rifiutati 40 milioni da Commisso a gennaio. L'Everton di Ancelotti arriva a 45 ed è pronto a salire.

Il blinda Andrea Belotti. Urbano Cairo ha detto no al collega Commisso, che si era fatto avanti durante il mercato di gennaio per strappare il centravanti della Nazionale alla formazione granata a campionato in corso.

Secondo quanto riferito da 'Tuttosport', la Viola ha messo sul piatto 40 milioni di euro per il Gallo: la cifra non ha smosso però i vertici del Toro, che hanno rispedito al mittente una proposta ritenuta troppo bassa per il valore del giocatore.

Il retroscena risale al mercato invernale, quando poi la cambiò il proprio obiettivo per l'attacco virando su Patrick Cutrone, riportato in dopo la breve avventura inglese.

Altre squadre

Nella corsa al centravanti italiano si è inserito successivamente anche l', che sarebbe salito fino a 45 milioni di euro. Non ancora abbastanza per far vacillare Cairo, ma su espressa richiesta di Carlo Ancelotti il club inglese potrebbe tornare a dare la caccia al giocatore in estate alzando l'offerta.

La proprietà iraniana dei Toffeess ha molta disponibilità economica e potrebbe sferrare l'assalto decisivo per alzare il livello tecnico di una squadra che ambisce ai piani alti della Premier League.