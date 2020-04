Retroscena Keita: "Sono stato molto vicino alla Juventus"

Tra e Montecarlo, Keita Baldé guarda al futuro della sua carriera. Pensando anche il passato e un passaggio alla soltanto sfiorato, come ha ricordato lui stesso.

In una diretta Instagram con 'Gianlucadimarzio.com', l'attaccante senegalese ha rivelato di essere stato molto vicino a vestire il bianconero nel 2017, anno in cui ha lasciato la .

Poi è andata diversamente e Keita ha vestito un'altra maglia di una squadra italiana: quella dell' nella stagione 2018/19, segnando anche nell'ultima partita contro l' .

"Mi è dispiaciuto che all'Inter sia durata solo un anno, avevo in mente di restarci. Non escludo di reincontrare l'Inter in futuro. Sono contento di essere qui al perchè mi piace conoscere nuove persone, nuove lingue e fare nuove esperienze. In futuro non escludo un ritorno in Italia, non nego che qualche offerta c’è".