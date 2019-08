Retroscena Kean: ha rifiutato l'Arsenal, non poteva garantirgli il posto

Moise Kean ha scelto l'Everton anziché l'Arsenal perché Unai Emery non poteva garantirgli che sarebbe stato titolare della squadra.

Moise Kean, in attesa dell'ufficialità, è ormai un nuovo giocatore dell'Everton. L'attaccante lascia la proprio dopo la stagione che lo ha visto esplodere nel grande calcio, a soli 19 anni.

Dall' arriva oggi un retroscena sulla trattativa. In Premier League non c'era solo l' sulle sue tracce, ma anche l'. E questo si sapeva. Quello che non si sapeva è il motivo dietro alla scelta di Kean, di approdare all' e non tra i Gunners.

Secondo il 'Daily Mail', Moise Kean ha rifiutato l'Arsenal perché Unai Emery non gli ha garantito il ruolo da titolare nell'attacco dei Gunners. Reparto che conta, per citarne due, di gente come Aubameyang e Lacazette, per non parlare del nuovo arrivato Pepé.

Kean ha scelto che per la sua carriera fosse meglio avere più continuità in questo momento. E così è andato all'Everton, che ha anche accontentato la Juventus dal punto di vista economico, con l'offerta di 40 milioni di euro, compresi i bonus.