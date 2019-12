Retroscena Bologna: c'è stato un tentativo per Mandzukic

Il Bologna ha provato il colpo Mario Mandzukic: alla fine il croato è approdato in Qatar, troppo grande il divario economico.

Il futuro di Mario Mandzukic sarà in , all'Al-Duhail, ma c'è stata la possibilità che la sua carriera continuasse in con una maglia diversa da quella della .

Con DAZN segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Secondo 'Il Corriere dello Sport', il ha fatto un tentativo per convincere il croato a sposare la causa rossoblù: alla fine, a fare la differenza, sono stati i soldi qatarioti, molti di più rispetto alla somma proposta dai felsinei.

Una forbice troppo ampia tra domanda e offerta che non ha permesso a Walter Sabatini di regalare l'ormai ex attaccante di 'Madama' a Sinisa Mihajlovic, allettato pure dall'idea di allenare Krzysztof Piatek, altra suggestione destinata a rimanere tale nonostante il ritorno al di Zlatan Ibrahimovic che mette in pericolo la titolarità del polacco.

Un volto nuovo potrebbe esserci in difesa: dall' è stato proposto Roger Ibanez da Silva, riserva nelle gerarchie di Gasperini che preferirebbe concedergli un'esperienza altrove. Al Bologna andrebbe più che bene chiudere l'operazione in prestito con diritto di riscatto, formula ideale per poter valutare il giocatore ed eventualmente acquistarlo definitivamente nei prossimi mesi.