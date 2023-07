Retegui-Genoa in chiusura: operazione da più di 15 milioni

Mateo Retegui sta per diventare un nuovo giocatore del Genoa: l'italo-argentino dovrebbe arrivare all'inizio della prossima settimana.

Il Genoa è la squadra che fu di Diego Milito, ma anche di Rodrigo Palacio e - sul finire della carriera - di Hernan Crespo. Una tradizione argentina che andrà a proseguire con Mateo Retegui. Con una piccola differenza: il futuro centravanti rossoblù gioca nella nazionale italiana.

Futuro centravanti rossoblù, sì. Perché è in chiusura l'operazione tra il Genoa e il Boca Juniors, proprietario del cartellino di Retegui. Tanto che, sostiene 'Sky Sport', l'azzurro dovrebbe arrivare in Italia all'inizio della prossima settimana per sottoporsi alle visite mediche di rito e firmare il proprio contratto.

Più di 15 milioni di euro, bonus compresi: è questa la cifra che il Genoa dovrebbe sborsare per portare in Serie A Retegui. Un importo ingente, ma necessario per superare definitivamente la concorrenza italiana ed europea.

"Bravissimo giocatore. A chi non piace Retegui?": così, qualche giorno fa, aveva parlato a 'Primocanale' Andres Blazquez, amministratore delegato del Genoa. Confermando, in pratica, l'interesse più che concreto per l'attaccante convocato da Roberto Mancini.

Retegui si appresta così a lasciare l'Argentina per la prima volta nella propria carriera: fin qui il suo cartellino è sempre stato di proprietà del Boca Juniors, che l'ha prestato in serie all'Estudiantes, al Talleres e soprattutto al Tigre, il club dove si è messo maggiormente in mostra. Tanto, appunto, da attirare anche l'attenzione del nostro commissario tecnico.

Il legame con l'Italia è nato lì, da oriundo, con quelle due reti segnate in sequenza all'Inghilterra e a Malta e con le successive convocazioni. E ora è destinato a solidificarsi. Il centravanti che dovrà portare in acque tranquille il neopromosso Genoa è lui.