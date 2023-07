Retegui al Genoa, ora è ufficiale: il bomber azzurro arriva in Serie A

Il Genoa ha ufficializzato sui suoi profili social l'arrivo dal Tigre dell'attaccante oriundo, che sbarca in Serie A ed è pronto al debutto.

Ora è ufficiale: Mateo Retegui è un nuovo giocatore del Genoa. Si chiude così il periodo lontano dal massimo campionato italiano, in cui non ha mai giocato, per l'attaccante della Nazionale di Roberto Mancini.

L'attaccante ormai ex Tigre si trasferisce dunque in Serie A, ed è un bene essendo da qualche mese nel giro della nazionale e avendo già segnato due goal in azzurro.

"Un nuovo re in città", queste le parole scelte dai rossoblu per annunciare l'arrivo a Genova del 24enne oriundo, che sarà a disposizione di un altro ex attaccante importante, per il calcio italiano: Alberto Gilardino.

Farà coppia, in attacco, con Gudmundsson, con la possibilità di crescere ulteriormente per presentarsi al meglio ai prossimi impegni della Nazionale.

Insomma: la Serie A accoglie Retegui. Una sfida interessante per tutto il calcio italiano e per lui, dopo la scommessa di Mancini.