Repubblica - Pallotta verso il ritorno in Serie A: punta all'acquisto della Sampdoria

L'ex presidente della Roma sarebbe pronto ad avanzare un'offerta per acquisire la Samp: nel suo progetto figurerebbero anche Baldini e Vialli.

Continua a tenere banco la questione legata al futuro della Sampdoria. Al netto della preoccupante situazione di classifica che vede i blucerchiati al penultimo posto in Serie A, rimane da sciogliere l'intricatissimo nodo legato alla cessione dal club doriano.

Come riportato da 'Repubblica', sarebbero tre le cordate in corsa per assicurarsi il sodalizio genovese. La prima guidata dallo sceicco Al Thani, la seconda di matrice italo-inglese e, infine, quella anglo-americana, a capo della quale ci sarebbe nientemeno che l'ex presidente della Roma James Pallotta.

Sempre secondo 'Repubblica', l'imprenditore statunitense avrebbe mosso i primi passi formali già in estate e ora sarebbe sul punto di presentare la prima proposta ufficiale per rilevare il club.

Insieme a Pallotta, sarebbero pronti ad entrare nei quadri dirigenziali della società ligure anche Franco Baldini - il cui figlio Mattia è appena stato nominato direttore sportivo - e la leggenda del club Gianluca Vialli, a cui verrebbe destinata la carica di presidente.

Le prossime settimane, in tal senso, potrebbero risultare decisive: da un lato per sbloccare il ritorno di Pallotta al timone di una società italiana dopo l'esperienza romanista, conclusa poi con la cessione a Dan Friedkin nel 2020.

Dall'altro, l'eventuale fumata bianca dell'operazione riconsegnerebbe alla Serie A una figura come Gianluca Vialli che sul palcoscenico della massima serie ha scritto pagine importantissime.