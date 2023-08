Repubblica - Napoli-Osimhen, rinnovo lontano: filtra un po' d'inquietudine

Non sono bastati sei incontri da De Laurentiis e l'agente del nigeriano, che detta le condizioni: due richieste per restare in azzurro.

Uno stallo preoccupante. Non si sblocca la questione rinnovo tra il Napoli e Victor Osimhen.

Non sono bastati ben sei incontri tra il presidente Aurelio De Laurentiis e l’agente dell’attaccante nigeriano, Roberto Calenda, per trovare la quadra definitiva e chissà quanti altri ne serviranno. A due anni dalla scadenza del contratto attualmente in essere, la situazione non lascia tranquillo il numero uno del club partenopeo, che vorrebbe certezze dal punti di vista economico. L'articolo prosegue qui sotto Inoltre le dinamiche restano imprevedibili e non si possono escludere colpi di scena. Per questo motivo, De Laurentiis continua a lavorare per prolungare l’accordo con Victor Osimhen, che ha già espresso a più riprese la volontà di rinnovare il contratto ma nel contempo di voler dettare le sue condizioni. Sono due le richieste del centravanti ex Lille: l’adeguamento dell’ingaggio e soprattutto la clausola rescissoria, un tema che resta delicatissimo nella trattativa con De Laurentiis. il rinnovo resta un obiettivo complicato da raggiungere per dinamiche e tempistiche, ma è pur sempre l’unica soluzione da inseguire. Ma i giorni passano e in casa Napoli - come riferisce il quotidiano 'La Repubblica' - "un po’ d’inquietudine comincia a montare". D’altronde dopo sei incontri e un nulla di fatto è anche normale. Ora non resta che rivedersi e prova a far convergere gli interessi delle due parti, seppur difficili da conciliare. Chi è il miglior acquisto del calciomercato? Jude Bellingham

