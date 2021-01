Repubblica - L'Inter differisce il pagamento di Hakimi col Real

L'Inter avrebbe raggiunto un accordo col Real Madrid per differire il pagamento della prima rata di Hakimi. I nerazzurri verseranno il dovuto a marzo.

I noti problemi economici che stanno travolgendo il mondo del calcio incide pesantemente sui bilanci delle società, anche di quelle più blasonate.

In tal senso la 'Repubblica' parla di un accordo raggiunto tra e sul differimento della prima rata dovuta dai nerazzurri per l'acquisto di Hakimi, formalizzato prima che dalla chiudessero i rubinetti a Suning.

L'articolo prosegue qui sotto

L'Inter avrebbe dovuto versare 13 dei 40 milioni di euro totali entro dicembre 2020, ma l'accordo raggiunto con i Blancos permetterà alla società di rinviare il pagamento al prossimo marzo.

Altre squadre

La speranza è che per quella data la situazione economica sia leggermente migliorata, magari anche grazie a nuovi capitali in arrivo.

In ogni caso tra Inter e Real Madrid, come detto, non c'è alcun problema. Le due società, da sempre in ottimi rapporti, hanno infatti raggiunto un accordo che permette ai nerazzurri di respirare e programmare il futuro con maggiore serenità.