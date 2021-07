Repubblica Ceca-Danimarca dove vederla: Rai o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Repubblica Ceca e Danimarca, due sorprese di Euro 2020, si affrontano a Baku nei quarti: le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming

Il sogno di Repubblica Ceca e Danimarca continua. La fase a eliminazione diretta di Euro 2020 entra nel vivo con i quarti di finale e mette di fronte due sorprese di questa edizione: i cechi trascinati da Patrik Schick e gli scandinavi, in cui brilla la stellina della Sampdoria Mikkel Damsgaard, si affontano a Baku in un match che mette in palio un posto in semifinale.

Dopo aver superato la fase a gironi grazie al successo sulla Scozia all'esordio, il pari con la Croazia e il ko indolore contro l'Inghilterra, la Repubblica Ceca ha battuto a sorpresa l'Olanda di Frank de Boer negli ottavi di finale. Alla Puskas Arena di Budapest, la selezione guidata da Jaroslav Silhavy si è imposta con il risultato di 2-0 grazie alle reti nella ripresa di Tomas Holes e Patrik Schick.

L'ex attaccante della Roma ha già realizzato quattro goal a EURO 2020 e vuole raggiungere il record in una singola competizione (Mondiali ed Europei) di Milan Baros, autore di cinque reti con la Repubblica Ceca.

Partenza in salita per la Danimarca, che dopo lo shock per il malore di Eriksen e la sconfitta contro la Finlandia ha saputo compattarsi e rialzare la testa conquistando prima la qualificazione agli ottavi grazie al successo negli ultimi 90 minuti sulla Russia e poi il pass per i quarti con il netto 4-0 sul Galles.

In questa pagina tutte le informazioni su Repubblica Ceca-Danimarca: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

Repubblica Ceca-Danimarca, gara valida per i quarti di finale di EURO 2020, si giocherà sabato 3 luglio 2021 all'Olympic Stadium di Baku. Il fischio d'inizio è fissato per le ore 18:00. La sfida sarà trasmessa in diretta da Sky. I canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite, 473 e 484 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). Il match sarà, inoltre, visibile in chiaro sulla Rai su Rai 1, con collegamento a partire dalle ore 17.30. Repubblica Ceca-Danimarca potrà essere seguita anche in streaming su dispositivi mobili come pc, notebook, tablet e smartphone, dagli abbonati a Sky attraverso l'applicazione Sky Go o su Now TV attraverso l'acquisto di uno dei pacchetti. Il match sarà trasmesso in streaming anche su RaiPlay: per godersi la sfida gratuitamente basterà essere registrati e accedere.

Coloro che non riusciranno a seguire i quarti di finale tra Repubblica Ceca e Danimarca in tv o in streaming potranno restare aggiornati attraverso la diretta testuale proposta da Goal. Vi racconteremo il match minuto per minuto, dal calcio d’inizio fino al triplice fischio finale.

REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Vaclik; Coufal, Celutska, Kalas, Kaderabek; Holes, Soucek; Masopust, Darida, Sevcik; Schick.

DANIMARCA (3-4-3): Schmeichel; Christensen, Kjaer, Vestergaard; Maehle, Delaney, Hojbjerg, Stryger Larsen; Braithwaite, Dolberg, Damsgaard.