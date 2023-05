Repubblica - Arnautovic e il futuro in bilico: Milan e Roma su di lui

Arnautovic potrebbe lasciare il Bologna a fine stagione: ipotesi Milan e Roma, con preferenza che andrebbe ai rossoneri.

Otto goal stagionali, tutti arrivati nella prima parte: il 2023 di Marko Arnautovic è lontanissimo dall'essere considerato in termini positivi, alla luce dei numeri di un bilancio personale davvero magro.

Nel nuovo anno, l'attaccante austriaco del Bologna è stato impiegato in soli quattro spezzoni di partita: colpa dei frequenti guai fisici che lo hanno spesso sottratto alle rotazioni di Thiago Motta, il quale ha però saputo sopperire alla grande all'assenza del classe 1989.

Arnautovic è legato al club felsineo da un contratto in scadenza nel 2025, ma ciò non lo esenta da discorsi di mercato che lo vedono tra i calciatori più 'chiacchierati': secondo quanto riportato da 'la Repubblica', sia Milan che Roma sono sulle sue tracce.

Il quotidiano rivela anche un dettaglio non indifferente: la preferenza di Arnautovic, infatti, sarebbe per i rossoneri, che lo riporterebbero a Milano a tredici anni dall'esperienza all'Inter, dove l'allenatore era un certo José Mourinho.

Allora il rapporto con lo 'Special One' non decollò a causa di bizze caratteriali che resero incompatibile Arnautovic con gli ingranaggi ben oliati dell'Inter tripletista, aspetto da non sottovalutare in relazione ad un possibile affondo della Roma nelle prossime settimane.