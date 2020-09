Il Rennes spinge per Boga: sul tavolo 20 milioni più bonus

Il Rennes ha individuato in Jeremie Boga uno dei suoi obiettivi principali. Già pronta l’offerta per il Sassuolo, il Chelsea osserva interessato.

L’ultima stagione è stata quella della definitiva consacrazione per Jeremie Boga. Con la maglia del infatti, non solo ha realizzato ben undici reti in trentaquattro partite di , ma si è anche imposto come uno degli esterni offensivi più veloci ed imprevedibili in assoluto.

L’attaccante ivoriano ha quindi iniziato ad attirare l’interesse di molti club italiani ed europei e in particolare ce n'è uno che si è già fatto avanti in maniera concreta con un’offerta da 20 milioni di euro più bonus: il .

Il osserva la situazione da diretto interessato visto che recentemente l’opzione di ‘recompra’ da 15 milioni che vantava, è stata trasformata in una percentuale del 10-15% su un’eventuale futura rivendita.

Altre squadre

Il Sassuolo a già fissato il prezzo del cartellino di Boga, che in piace ad , e , a 30 milioni di euro.

Per il giocatore ivoriano, che in passato ha già giocato nel Rennes, ma anche in e Championship, non si può nemmeno escludere un possibile ritorno in , visto che anche il ha mostrato un certo interesse.

Lo stesso Boga sarebbe più che propenso a lasciare il Sassuolo per provare ad imporsi altrove e allo stato attuale delle cose, sembra poter essere il Rennes la destinazione più probabile.

Il tecnico del club transalpino, Julien Stephan, è già uscito allo scoperto, svelando a Telefoot la sua ammirazione per il giocatore.