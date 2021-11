Più di Inter e Milan: è del Renate il miglior attacco d'Italia

Nelle partite casalinghe veste un completo nerazzurro: di "A" non ha la "Serie", categoria d'appartenenza, ma la denominazione del Girone: per il resto, i numeri del Renate non hanno davvero nulla da invidiare a quelli di un'altra squadra che scende in campo con gli stessi colori sociali, l'Inter.

I due campionati di differenza definiscono i limiti tra due squadre chiaramente parecchio diverse tra loro: ci mancherebbe. Fatto sta che la formazione di Roberto Cevoli per certi versi, e per alcune statistiche, supera quella di Simone Inzaghi e tutte le altre legate all'ambito professionistico in Italia.

Il Renate, attualmente secondo in classifica dietro al solido Sudtirol nel Girone A di Serie C, vanta infatti il miglior attacco dei campionati italiani.

Piccola premessa, prima di proseguire con l'analisi: si tratta di dati che andranno aggiornati di settimana in settimana, visto che i ragazzi di Cevoli hanno disputato due gare in più rispetto ai colleghi di Serie A e B.

In ogni caso, sono 32 i goal messi a segno dai nerazzurri: 3 in più dell'Inter, secondo miglior attacco d'Italia. Merito del calcio offensivo di Cevoli (testimoniato dalle 19 reti subite, che fanno del Renate la quarta peggior difesa del Girone A), ma anche dell'ottimo momento di forma di Francesco Galuppini, attaccante ex Parma che va in goal da 6 partite consecutive, implacabilmente, e che condivide il primo posto nella classifica marcatori generale di Serie C con il "golden boy" del Catania Luca Moro.

La media goal per partita, tra l'altro, è veramente alta: 2,2, con 7 gare in cui il Renate è riuscito a segnare dai 3 goal in su, compresa l'ultima contro la Pro Patria terminata 4-1.

Un periodo che verrà ricordato, da quelle parti, ma che è solo l'ultimo relativo a un progetto che da diversi anni punta a far bene e a centrare la promozione in Serie B: per adesso c'è il primato in una classifica speciale, in piena scia del Sudtirol. Meglio dei "Campioni d'Italia" in carica: con due gare in più, vero, ma anche con merito.