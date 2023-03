Serataccia per Reina: regala il goal al Betis con una 'papera'

Il portiere spagnolo ha spalancato le porte per il momentaneo vantaggio del Betis, poi ripreso dal Villarreal: un errore che ha del clamoroso.

Era una gara determinante per avvicinare la zona Champions, ma il Villarreal non è riuscito a festeggiare il terzo successo consecutivo in Liga: all'Estadio de la Ceramica, il Betis ha imposto un 1-1 che sa di beffa per il 'Sottomarino Giallo'.

Ospiti in vantaggio nel finale della prima frazione grazie a Borja Iglesias, che ha approfittato di uno svarione di Pepe Reina: l'ex portiere della Lazio non ha trattenuto un innocuo tiro di Rodri, lasciandosi scappare la sfera che è stata prontamente insaccata in una frazione di secondo.

Conscio del clamoroso errore, Reina ha mostrato disperazione coprendosi il volto con i guantoni, a cui nella ripresa ha rimediato Yeremi Pino con il goal del definitivo pareggio che comunque non può accontentare gli uomini di Quique Setien.

Una serata da dimenticare dal punto di vista personale per Reina, ufficialmente diventato il portiere titolare dopo la cessione all'Ajax di Geronimo Rulli, fresco di medaglia d'oro ai Mondiali con la maglia dell'Argentina.

Per il Villarreal un'occasione persa, per portarsi a -1 dal quinto posto occupato proprio dal Betis e continuare a coltivare la speranza di un accesso alla Champions League, comunque ancora possibile alla luce della graduatoria.