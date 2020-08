Reina alla Lazio, è ufficiale: lo spagnolo lascia il Milan a titolo definitivo

Dopo le esperienze con Napoli e Milan, l'esperto portiere spagnolo giocherà per la Lazio nella stagione 2020/2021.

Terza squadra italiana per Pepe Reina. Ha giocato per e ed ora farà parte della . L'ex , infatti, ha firmato con la squadra biancoceleste, dopo aver svolto le visite mediche nei giorni scorsi: sarà il secondo di Strakosha.

Ad annunciare l'accordo per Reina sia il Milan, ancora proprietaria del cartellino del giocatore in seguito al prestito all' , sia la stessa Lazio:

"AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Josè Manuel Reina Pàez alla SS Lazio. Il Club rossonero augura al calciatore le migliori soddisfazioni per le prossime stagioni sportive". Altre squadre "La S.S. Lazio comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore José Manuel Reina Páez". L'articolo prosegue qui sotto

Classe 1982, Reina è riuscito a vincere tutto in carriera, dalla al Mondiale: negli ultimi anni ha scelto l' , giocando prima per il Napoli, divenendo idolo assoluto degli azzurri, e dunque per il Milan, in qualità di uomo spogliatoio e secondo di Donnarumma.

Ora il ritorno in Champions come secondo di Strakosha, nella speranza di giocare più partite possibili ma in generale di regalare la sua esperienza ai biancocelesti, che dopo diversi anni infruttuosi sono risuciti a tornare nella massima competizione europea.

Per Reina la Lazio è l'ottava squadra in carriera, in tre campionati diversi: nel 2017 le ultime presenze in Champions con la maglia del Napoli, ora la possibilità di giocarsi il posto con Strakosha per scendere in campo a livello europeo vent'anni dopo la sua prima apparizione continentale.