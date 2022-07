Reims-Sassuolo dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La formazione neroverde protagonista di un test amichevole in casa del Reims: tutte le informazioni sulla diretta tv e streaming del match.

REIMS-SASSUOLO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Reims-Sassuolo

Reims-Sassuolo Data: 31/07/2022

31/07/2022 Orario: 20:00

20:00 Canale tv: -

Streaming: -

Test di respiro internazionale per il Sassuolo di Dionisi che affronta i francesi del Reims.

I neroverdi, impegnati nel ritiro estivo, hanno disputato sin qui tre gare amichevoli concluse con altrettante vittorie: 10-1 al Real Vicenza, 3-1 al Jablonec e 2-0 al Sudtirol.

Di fronte ci saranno la formazione di Óscar che ha chiuso al 12° posto l'ultimo campionato di Ligue 1.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Reims-Sassuolo: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO REIMS-SASSUOLO

L'amichevole tra Reims e Sassuolo si giocherà domenica 31 luglio 2022 allo 'Stade Auguste-Delaune II' di Reims: calcio d'inizio del match previsto alle ore 20:00.

DOVE VEDERE REIMS-SASSUOLO IN TV

Nessuna emittente tv trasmetterà la diretta tv di Reims-Sassuolo in terra francese.

REIMS-SASSUOLO IN DIRETTA STREAMING

Allo stesso modo, non è prevista alcuna diretta streaming della partita Reims-Sassuolo.

PROBABILI FORMAZIONI REIMS-SASSUOLO

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez; Berardi, Raspadori, Ceide; Alvarez.