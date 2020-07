La Reggina prepara il colpo Lafferty: stasera in città per visite e firma

L'attaccante nordirlandese questa sera sarà a Reggio Calabria e diventerà un nuovo giocatore degli amaranto. Farà coppia con Ménez.

Dopo Jérémy Ménez, la Reggina prepara un altro colpo ad effetto. Questa sera arriverà in città Kyle Lafferty, attaccante nordirlandese e tra i simboli della nazionale.

Il classe 1987, passato anche per il nella stagione 2013/14, sempre in B (11 goal segnati), sarà in città questa sera.

"Il Presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano che nella serata di oggi giungerà a Reggio Calabria Kyle Joseph Lafferty. Il calciatore nordirlandese svolgerà domani mattina le consuete visite mediche e, successivamente all'esito delle stesse, firmerà il contratto che lo legherà alla Reggina".

Lafferty arriva dal Sunderland, dove ha speso l'ultima metà di stagione nel campionato di League One, senza però brillare. In precedenza aveva giocato nei di Glasgow, nel Sarpsborg in Norvegia, negli Hearts e nel , più prestiti in e .

Nella sua carriera è stato - ed è tuttora - anche un simbolo della nazionale: 20 goal in 75 presenze, comprese tre a Euro 2016, traguardo storico raggiunto dalla squadra di O'Neill. Prossimo obiettivo: portare in A la Reggina.