Reggina-Inter 0-2: ci pensano Lukaku e Dzeko, successo nerazzurro di misura

Tante occasioni ma zero reti per l'Inter, fino al goal decisivo di Dzeko. Lukaku in campo per tutta la gara: ottima notizia per Inzaghi.

Senza Lautaro Martinez, Dumfries e Brozovic, reduci dal Mondiale 2022 appena terminato, l'Inter di Inzaghi è scesa in campo nel match amichevole contro la Reggina. Una sfida all'altro Inzaghi, fratello di Simone: gara combattuta 'in famiglia'. Inizialmente salvata da Onana, nel primo tempo l'Inter non ha più rischiato di passare in svantaggio, ma al contrario è spesso andata vicina all'1-0, senza però riuscire a superare Ravaglia. Diverse le occasioni per Dzeko, mai riuscito però ad impensierire il portiere avversario, fino al goal decisivo che ha dato ai nerazzurri il successo. Ad andare vicinissimo al vantaggio, invece, nella prima frazione, è stato Lukaku, partner di Dzeko in avanti: al minuto 42 lo stacco di testa su cross di Mkhitaryan è stato deviato miracolosamente da Ravaglia, andandosi ad infrangere sul palo, permettendo alla Reggina di chiudere il primo tempo sul punteggio di zero a zero. Se Filippo Inzaghi opta per alcuni cambi, tra cui Santander in campo, il fratello Simone mantiene l'undici di partenza, rallentando tra l'altro il ritmo nella ripresa. La panchina, composta da giovani e riserve (tra cui un De Vrij mai utilizzato al Mondiale) rimane ferma fino al 65'. Fuori Mkhitaryan, Bastoni e Skriniar, ma non Lukaku, in campo per tutto il match: ottima notizia per le prossime gare ufficiali dell'Inter. L'unica, in una serata senza reti o scossoni. Almeno fino al minuto 81, quando Dzeko, all'ennesima occasione, riesce a sbloccare il match segnando il goal decisivo: corner di Calhanoglu e zuccata vincente del bosniaco. Al quale ha seguito sei minuti più tardi il raddoppio di Lukaku: assist di Dimarco e tocco del belga da due passi per il 2-0 finale. IL TABELLINO REGGINA-INTER 0-2 MARCATORI: 81' Dzeko, 87' Lukaku REGGINA (4-3-3): Ravaglia; Bouah, Loiacono (68' Cionek), Gagliolo (46' Dutu), Giraudo (75' Agostinelli); Crisetig, Majer (46' Fabbian), Liotti (75' Zucco); Ricci (75' Di Chiara), Gori (46' Santander), Cicerelli (75' Rivas). All. F. Inzaghi. INTER (3-5-2): Onana (75' Cordaz); Skriniar (65' Darmian), Acerbi, Bastoni (65' Gosens); Bellanova (75' De Vrij), Barella (75' Asllani), Calhanoglu (88' Fontanarosa), Mkhitaryan (65' Gagliardini), Dimarco (88' Stankovic); Lukaku (88' Carboni), Dzeko (88' Curatolo). All. S. Inzaghi. Arbitro: Cosso Scelti da Goal Guida TV: calcio in diretta TV e streaming

