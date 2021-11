REGGINA-CREMONESE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Reggina-Cremonese

• Data: Giovedì 21 novembre 2021

• Orario: 14:00

• Canale TV: DAZN, Sky Sport (numero 253 satellite), Helbiz Live

• Streaming: DAZN, Sky Go, NOW, Helbiz Live

La Reggina di Alfredo Aglietti ospita al Granillo la Cremonese di Fabio Pecchia per la tredicesima giornata del campionato di Serie B. I calabresi sono al quarto posto in classifica con 22 punti e continuano a inseguire la vetta per tornare in Serie A. Stesso sogno coltivato anche dai lombardi, ottavi ma distanti solo 3 punti dai rivali della prossima gara.

Nei dodici precedenti tra le due squadre, la Cremonese non è mai riuscita a vincere in casa della Reggina. Il bilancio sorride al club calabrese, uscito vincitore in bei sei occasioni. L'ultima occasione in cui le due squadre si sono affrontate risale al 1 maggio 2021, sfida terminata 1-1 in Lombardia.

La Reggina ha la miglior difesa del campionato di Serie B, con sole nove reti subite in dodici gare fin qui disputate. Ma la squadra di Aglietti ha anche la peggior media realizzativa delle prime otto in classifica, con 13 gol segnati fin qui.

L'ultimo successo della Cremonese in campionato risale al 2 ottobre, nella partita contro la Ternana. Poi sono arrivati 4 pareggi e 1 sconfitta nelle ultime 5 gare giocate. In questa pagina tutte le informazioni su Reggina-Cremonese: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO REGGINA-CREMONESE

La partita tra Reggina e Cremonese andrà in scena domenica 21 novembre alle ore 14. A dirigere l'incontro dello stadio Granillo sarà il signor Livio Marinelli.

DOVE VEDERE REGGINA-CREMONESE IN TV

La partita potrà essere seguita su DAZN in diretta streaming sulle televisioni smart di ultima generazione. Inoltre sarà fruibile su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S). Infine c'è la possibilità di assistere all'incontro tramite un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La telecronaca sarà curata da Tommaso Turci.

Reggina-Cremonese sarà trasmessa anche su Sky Sport (numero 253) e su Helbiz Live, la piattaforma per la mobilità sostenibile, visibile tramite app anche sulle moderne smart tv.

REGGINA-CREMONESE IN DIRETTA STREAMING

Tramite DAZN, Sky Go ed Helbiz Live ci sarà la possibilità di assistere a Reggina-Cremonese in diretta streaming su dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad scaricando la rispettiva app, sia su pc e notebook, collegandosi con i siti ufficiali delle varie piattaforme.

C'è poi l'alternativa NOW, servizio di streaming live e on demand di Sky. Quest'ultimo offre anche la visione delle gare del campionato di Serie B agli utenti che acquistano il Pass Sport.

IN DIRETTA SU GOAL

Tramite Goal potrete seguire sul sito la diretta testuale di Reggina-Cremonese. Collegandovi al portale sarete aggiornati in tempo reale sull'andamento della gara e sulle azioni salienti.

PROBABILI FORMAZIONI REGGINA-CREMONESE

REGGINA (4-4-2): Turati; Loiacono, Stavropulos, Cionek, Adjapong; Liotti, Crisetig, Bianchi, Bellomo; Montalto, Galabinov.

CREMONESE (4-2-3-1) Carnesecchi; Sernicola, Bianchetti, Okoli, Valeri; Valzania, Castagnetti; Gaetano, Zanimacchia, Strizzolo; Di Carmine.