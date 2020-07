La Reggina pensa in grande: per l'attacco anche Lafferty

L'ambiziosa Reggina di patron Gallo, dopo Menez, punta un altro colpo grosso per il reparto offensivo: occhi su Kyle Lafferty, ex Palermo svincolato.

Reggina scatenata. Patron Gallo e il ds Taibi pensano in grande per fare la voce grossa anche in Serie B: dopo Menez, per l'attacco si lavora su Kyle Lafferty.

Secondo la 'Gazzetta dello Sport' il centravanti nordirlandese, che ha già militato in col nel 2013/2014 ed oggi è svincolato, rappresenta l'ultima suggestione dei calabresi per il reparto avanzato.

Lafferty, classe 1987, è senza squadra dopo la parentesi di 6 mesi in con la maglia del Sunderland: in rosanero, il nordirlandese contribuì alla promozione in A dei rosanero realizzando 12 goal in 36 partite.

Altre squadre

Con Menez e Denis, il parco attaccanti della Reggina andrebbe ad arricchirsi di un ulteriore nome di calibro: gli amaranto puntano in alto.