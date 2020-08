La Reggiana pronta a piazzare il colpo: in arrivo Muratore

L’ex centrocampista della Juventus, Simone Muratore, è ad un passo dalla Reggiana. A giugno era stato ufficializzato il passaggio all’Atalanta.

Una stagione suddivisa tra U23 e Juventus, condita con gli esordi in e in , oltre che con la conquista della Coppa di Serie C ed il primo Scudetto. Quella che si è da poco conclusa è stata per Simone Muratore un’annata calcistica da ricordare che è coincisa, a fine giugno, anche con il trasferimento all’.

Il club orobico infatti, ha investito ben 7 milioni di euro per far suo il centrocampista classe 1998 ma, a quanto pare, nella prossima stagione non vestirà la maglia nerazzurra.

Secondo quanto riportato da Sky infatti, è in stato avanzato la trattativa che porterà Muratore a vestire la maglia della Reggiana. Il club neopromosso in Serie B è tra i più attivi in sede di calciomercato ed ha individuato proprio nell’ex bianconero l’uomo giusto per rafforzare la sua mediana.

L’operazione è quasi definita e si chiuderà sulla base di un prestito secco. Ma non è tutto.

La Reggiana infatti sogna infatti di piazzare anche un altro colpo a centrocampo: Luca Cigarini. Arrivare all’esperto giocatore del non sarà semplice vista la nutrita concorrenza, ma un tentativo verrà fatto.