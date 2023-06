RedBird cambia allenatore a Tolosa: via Montanier

L'allenatore francese verrà sostituito nonostante abbia riportato il Tolosa in Ligue 1 nel 2021 e abbia conquistato la Coppa di Francia nel 2023.

Aria di grandi novità per il gruppo RedBird. La società che controlla anche il Milan ha deciso non solo di rinnovare il settore tecnico del Tolosa, altra squadra facente parte della galassia gestita da Gerry Cardinale.

Philippe Montanier viene dunque messo alla porta, malgrado il tecnico francese sia stato autore di una stagione ben al di sopra delle aspettative.

Arrivato sulla panchina biancoviola nel 2021, il tecnico ha centrato immediatamente la promozione dalla Ligue 2, riportando il Tolosa in massima serie.

Ma non è finita qui, perché nel 2023 il club francese ha addirittura vinto la Coppa di Francia, battendo il Nantes campione in carica in finale e conquistando per la prima volta nella sua storia il trofeo.

Un bilancio che però non sembra bastare per valergli la conferma. Il gruppo RedBird ha deciso di cambiare. Come sostituto di Montanier sembra essere stata individuata una soluzione interna.

Il nome è quello di Carles Martinez Novell, spagnolo 39enne già nello staff del tecnico francese.

Insomma dopo lo scossone in casa Milan con l'allontanamento di Maldini e Massara, continua il processo di rinnovamento interno al gruppo RedBird.